Батько пілота Формули-1 може очолити FIA вже цього року – дворазовий чемпіон світу з ралі в роздумах
21:25 - Читать на русском
Карлос Сайнс-старший, дворазовий чемпіон світу з ралі та батько гонщика Формули-1 Карлоса Сайнса, може поборотися за посаду президента FIA.
Як інформує британське видання Motorsport, авторитетні представники автоспортивного середовища запропонували іспанцю висунути свою кандидатуру на виборах.
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Повідомляється, що Сайнс-старший серйозно розмірковує над участю в перегонах за лідерство у федерації.
У разі згоди він стане опонентом чинного президента Мохаммеда Бен Сулайєма на виборах, які відбудуться 12 грудня 2025 року під час Генеральної асамблеї FIA в Ташкенті.
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