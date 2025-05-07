Карлос Сайнс-старший, дворазовий чемпіон світу з ралі та батько гонщика Формули-1 Карлоса Сайнса, може поборотися за посаду президента FIA.

Як інформує британське видання Motorsport, авторитетні представники автоспортивного середовища запропонували іспанцю висунути свою кандидатуру на виборах.

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Повідомляється, що Сайнс-старший серйозно розмірковує над участю в перегонах за лідерство у федерації.

У разі згоди він стане опонентом чинного президента Мохаммеда Бен Сулайєма на виборах, які відбудуться 12 грудня 2025 року під час Генеральної асамблеї FIA в Ташкенті.

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