Джон Ф'юрі заявив про те, що його син двічі виграв в українця в епічних боях минулого року.

"На мою думку, (Тайсон) виграв обидва бої – вони вкрали в нього пояси. Відповідно, у другому бою він був не у фантастичній формі.

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У першому бою йому потрібно було більше часу на відпочинок. Він провів повноцінний збір, сім тижнів. Потім його виключили, він відпочив три тижні, повернувся в спортзал ще на вісім тижнів. Такі речі робити не можна. Тому, на той час, як він вийшов на ринг для першого бою з Усиком, він був перетренований, від нього нічого не залишилося.

Жодної неповаги до Усика. Він чудовий боєць, але у нього немає тієї харизми, притягальної сили або мощі продажів, які є у Тайсона. (Він) чудовий боєць, але коли справа стосується великих грошей, потрібно бути більше, ніж просто чудовим бійцем", – висловився у коментарі talkSport Ф'юрі-старший, який до цього мовчав щодо боїв Тайсона з Усиком.

У травні 2024 року Усик виграв у Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. У грудні минулого року українець здолав британця і у реванші.

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