Куентон Браун, батько чемпіона НБА 2024 року у складі Бостона Джейлена Брауна, заарештований поліцією. Він має звинувачення у замаху на убивство, повідомляє The Athletic.

20 серпня Браун-старший у Лас-Вегас став учасником інциденту з ножовим нападом. Наступного дня Куентон, який, до речі, є колишнім боксером, був заарештований. За його звільнення встановлена застава у сумі 300 тисяч доларів.

Куентон Браун позашляховиком вдарив машину своєї жертви. Той, вийшовши зі свого авто, вдарив рукою по дзеркалу машини батька баскетболіста. Розпочалась сварка. У якийсь момент Браун-старший вдарив опонента чимось у район спини. Хлопець спробував втекли, але Куентон його наздогнав та завдав удару у живіт.

Згодом хлопець зі своєю дівчиною дісталися до аптеки, звідки викликали поліцію. Поліцейські, приїхавши на виклик, знайшли чоловіка з кількома ножовими пораненнями. Зараз потерпілий перебуває у критичному стані, має переломи ребер.

Адвокат Брауна-старшого стверджує, що на його клієнта напали спочатку, а суперника він поранив у межах самооборони.

