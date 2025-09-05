На чемпіонаті Європи з баскетболу серед чоловічих збірних, який приймають Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія, завершилася боротьба у групах.

Євробаскет-2025: Іспанія сенсаційно вилетіла з турніру, заруба Польщі та Бельгії

Головною сенсацією став виліт з турніру команди Іспанії – чинного чемпіона Європи. Нагадаємо, на Євробаскеті-2022 іспанці взяли свій четвертий в історії титул, перемігши у фіналі команду Франції (88:76). На турнірі цього року команда Іспанії вперше в історії не вийшла з групи.

Пари 1/8 фіналу Євробаскету-2025

6 вересня

Туреччина – Швеція

Німеччина – Португалія

Литва – Латвія

Сербія – Фінляндія

7 вересня

Греція – Ізраїль

Польща – Боснія та Герцеговина

Італія – Словенія

Франція – Грузія

