Євробаскет-2025: визначились усі пари 1/8 фіналу
16 команд успішно здолали групову стадію континентальної першості.
На чемпіонаті Європи з баскетболу серед чоловічих збірних, який приймають Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія, завершилася боротьба у групах.
Євробаскет-2025: Іспанія сенсаційно вилетіла з турніру, заруба Польщі та Бельгії
Головною сенсацією став виліт з турніру команди Іспанії – чинного чемпіона Європи. Нагадаємо, на Євробаскеті-2022 іспанці взяли свій четвертий в історії титул, перемігши у фіналі команду Франції (88:76). На турнірі цього року команда Іспанії вперше в історії не вийшла з групи.
Пари 1/8 фіналу Євробаскету-2025
6 вересня
Туреччина – Швеція
Німеччина – Португалія
Литва – Латвія
Сербія – Фінляндія
7 вересня
Греція – Ізраїль
Польща – Боснія та Герцеговина
Італія – Словенія
Франція – Грузія
