Гравець національної команди РФ з баскетболу Даніїл Касаткін був заарештований у французькому аеропорту.

21 червня у паризькому аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль французька поліція затримала російського баскетболіста Даніїла Касаткіна, стало відомо Lemonde.

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Виявилося, що громадянин країни-окупанта був учасником хакерської мережі, яка з 2020 по 2022 роки здійснила атаки на майже 900 організацій у світі. Серед постраждалих – дві федеральні установи США.

Минулого тижня відбулося судове слухання, яке залишило Касаткіна під вартою до винесення рішення щодо екстрадиції росіянина в США, де він має відповісти за свої злочини.

Останнім клубом Касаткіна були Хімки, він активно викликався у збірну Росії, а також раніше грав у американській лізі NCAA за Пенн Стейт.

Випадок з Касаткіним – це чудове нагадування, що російські спортсмени – це геть не безневинні люди. Інколи вони виявляються злочинними хакерами, а інколи й взагалі – ворожими шпигунами. США та іншим західним країнам варто буде серйозно задуматися після цього інциденту.

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