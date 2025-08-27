Російського баскетболіста Даніїла Касаткіна паризький суд не випустив з-під варти після розгляду клопотання його захисту про тимчасове звільнення до винесення рішення про його екстрадицію до США.

Посольство Росії у Франції, як повідомляють росЗМІ, було готове надати Касаткіну житло, куди він міг переїхати з в’язниці для домашнього арешту. Суд клопотання відхилив. Захист може оскаржити це рішення у касаційному суді Франції.

Касаткін був заарештований у Франції 21 червня на запит США. Він є підозрюваним в участі в хакерському угрупованні, яке здійснювало атаки з використанням програм-вимагачів. Його звинувачують у комп’ютерному та електронному шахрайстві.

За законами США, Даніїл Касаткін може тримати позбавлення волі терміном на 5 та 20 років відповідно.

