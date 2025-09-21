Кевін Дюрант у 2016 році купив біткоїн за 650 доларів.

Американський баскетболіст Кевін Дюрант майже 10 років був позбавлений доступу до свого облікового запису Coinbase і тепер знову отримав право користуватися своїми біткоїн-заощадженнями.

У НБА провели рекордний обмін за кількістю клубів – все заради дворазового чемпіона

Про це повідомив генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг у мережі X, стверджує Coindesk.

Біткоїн-активи Дюранта значно зросли: з 2016 року приріст ціни BTC склав більш ніж 17700%, і тепер він оцінюється приблизно в 116 000 доларів за монету. Баскетболіст у 2016 році став власником біткоїна за суму в 650 доларів.

Дюрант купив біткоїн після спілкування з тодішніми партнерами по Голден Стейт. Тоді монета продавалася в діапазоні від 360 до 1000 доларів.

Кевін Дюрант і його діловий партнер Річ Клейман є інвесторами Coinbase і просувають компанію через своє медіа-видання Boardroom.

Названо десять найкращих бомбардирів НБА в історії – у реєстрі тільки легенди