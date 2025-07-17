Розігрувач-захисник клубу Національної баскетбольної асоціації Оклахома став першим у номінації "Спортсмен року", обійшовши Джоша Аллена (американський футбол), Сейквона Барклі (американський футбол) і Шохея Отані (бейсбол).

Триразовий MVP НБА візьме участь на Євробаскеті-2025 – такого в його кар'єрі ще не було

26-річний Гілджес-Александер за підсумками сезону-2024/25 був визнаний MVP НБА – Шей привів Оклахому до чемпіонства. Канадець зіграв у 76 матчах, набираючи в середньому по 32,7 очка і роблячи п'ять підбирань та 6,4 передачі.

ESPY Award ("Премія щорічних високих досягнень у спорті") – це премії, що присуджуються американським телеканалом ESPN спортсменам і командам, а також за найкращі моменти в змаганнях за календарний рік.

Церемонія вручення нагород від Excellence in Sports Performance Yearly Award сезону-2024/25 відбулася в Лос-Анджелесі.

SGA WINS THE ESPY AWARD FOR BEST ATHLETE IN MEN'S SPORTS.



WHAT A YEAR FOR THE MVP CHAMP.



(: @TSN_Sports)pic.twitter.com/hwe4jMYrMA — theScore (@theScore) July 17, 2025

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