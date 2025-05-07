Барселона програла Монако і повторила фіаско футбольної команди, Панатінаїкос пройшов Анадолу: плей-офф Євроліги
Відбулись чвертьфінальні матчі баскетбольної Суперліги. Результати та звіт про матчі читайте у цій новині на "Футбол24+".
Євроліга, плей-офф, чвертьфінали
Монако – Барселона – 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)
Монако переміг у серії 3:2
Панатінаїкос – Анадолу – 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)
Панатінаїкос переміг у серії 3:2
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Барселона після поразок в перших двох матчах зрівняла рахунок в серії та хотіла замахнутися на ремонтаду проти Монако. Але монегаски змогли дотиснути каталонців, вигравши вирішальну гру з різницею в одне очко.
В іншому чвертьфіналі грецький Панатінаїкос в принциповій грі здолав Анадолу з Туреччини, пройшовши в Фінал чотирьох, який відбудеться в Абу-Дабі.
Додамо, що вперше за 21 рік в півфіналі Євроліги не буде жодної іспанської команди. Востаннє таке ставалося у 2004 році.
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