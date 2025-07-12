Український центровий Артем Пустовий може стати гравцем Барселони, повідомляє Sport.es.

Гравець збірної України з баскетболу перейшов у титулований австрійський клуб

За інформацією джерела, клуб розглядає декілька варіантів на вакантну позицію, і наш земляк є одним з пріоритетних кандидатів. 33-річний українець свого часу вже виступав за каталонців і готовий вдруге "увійти в цю річку".

Нагадаємо, Пустовий – вихованець Хіміка, з яким став чемпіоном України (2014/15). У 2015-му перебрався в Іспанію, де виступав за місцеві Обрадойро (2015-2018), Барселону (2018-2021), Гран Канарію (2021-2022), Мурсію (2022-2023) та Ховентуд де Бадалону (2024-2025). Зараз Артем захищає кольори індонезійської Сартрії Муди.



У 2013 році дебютував за національну збірну України і нині є її капітаном.

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