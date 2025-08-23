Барселона офіційно оголосила про підписання контракту з американським форвардом Майлзом Норрісом. 25-річний баскетболіст перейшов із системи Бостона та став п’ятим новачком каталонського клубу в міжсезоння.

Батько чемпіона НБА-2024 у складі Бостона заарештований за замах на убивство

Минулого сезону Норріс виступав за Бостон, а також за фарм-клуб Мейн Селтікс. У лізі розвитку він демонстрував стабільні показники – у середньому набирав 14,5 очка та робив 6,3 підбирання за гру.

Професійну кар’єру американець розпочав у складі Коледж Парк Скайхокс, після чого провів рік у Туреччині, граючи за Чагдаш Бодрумспор. Згодом мав короткий відрізок у G-лізі з Мемфіс Хастл, а вже потім опинився у структурі Бостона.

Лідер збірної України з баскетболу зробив заяву щодо значення ігор за національну команду: "До цього не стежив"