Колишній капітан збірної Німеччини Лукас Кампа добре знайомий польським уболівальникам, адже вже одинадцять сезонів виступає у ПлюсЛізі, де, як відомо, останнім часом грає і Барком-Кажани.

Багато хто вважає Кампа один із найвідоміших зв’язуючих Європи. Лукас на батьківщини грав за команди Мерзер ШЦ, Фрідріхсгафен і Воллей Ботроп. Потім він переїхав до Італії, де грав за П’яченцу.

У 2012-2013 роках Кампа виступав за харківський Локомотив, з яким двічі виграв Суперлігу і Кубок України, а також бронзу Кубка ЄКВ. Далі у кар’єрі німця були клуби Модена Італія, польські Чарні Радом, Ястшембський Венгель та Трефль Гданськ.

Лукас Кампа 15 років захищав кольори збірної Німеччини, провівши за неї 242 матчі. З командою він виграв бронзу чемпіонату світу-2014 та срібло Євро-2017. Востаннє він виходив на майданчик у формі Бундестіму на Олімпіаді-2024 в Парижі.

