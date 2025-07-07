38-річний Усик, який володіє чемпіонськими поясами WBC, WBA, WBO та IBO, зізнався в тому, що під час тренувальних таборів робить ставку не лише на безпосередню боксерську підготовку.

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"Багато спортсменів високого рівня не роблять те, що роблю я. Професійний бокс – це вищий рівень, але багато людей не проводять розумну роботу. Вони просто спарингують, працюють на мішку і йдуть додому. Вони не харчуються здоровою їжею, не розтягуються, не відновлюються, а просто тренуються, тренуються, тренуються, беруть гроші й все. Це погано. Це не продовжує твою кар'єру в спорті. Після закінчення кар'єри я хочу жити й жити щасливо", – розповів Усик в інтерв'ю DAZN.

Як відомо, 19 липня Усик проведе реванш із британцем Даніелем Дюбуа. Вони розіграють титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні.

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