Франсіско Родрігес пійманий на забороненому препараті після сенсаційної перемоги над олімпійським чемпіоном Галалом Яфайєм.

Колишній чемпіон світу Франсіско Родрігес (40-6-1, 27 КО) провалив тест на допінг, який був у нього взятий після сенсаційної перемоги над олімпійським чемпіоном Токіо-2020 Галалом Яфайєм, що принесла йому пояс тимчасового чемпіона WBC у найлегшій вазі.

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Родрігес поклав Яфайя на канвас у 12-му раунді. Франсіско виграв із рекордом CompuBox для найлегшої ваги – завдав 575 влучних ударів із 1089, які здійснив. Яфай мав до цього серію з дев'яти переможних поєдинків на професійному рингу (7 – нокаутом).

Компанія Matchroom Boxing підтвердила, що Родрігес не пройшов тест на наркотики, проведений Асоціацією добровільного антидопінгового контролю (WADA), повідомляє talkSPORT.

Як стверджує Bad Left Hook, Родрігес входить до команди Едді Рейносо "No Boxing, No Life". Раніше на допінгу із цієї команди попався Хайме Мунгія. До цього проблеми мали "Канело" Альварес, Оскар Вальдес і Хуліо Сесар Мартінес, які також співпрацювали з Рейносо.

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