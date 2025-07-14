– Я колекціоную автографи. Також маю велику колекцію фехтувальних експонатів, на основі яких я випустив книжку. Вона, до речі, є у бібліотеці принца Монако Альбера ІІ, олімпійського чемпіона Томаса Баха, фехтувальника і фронтмена гурту Iron Maiden Брюса Дікінсона та інших знаменитостей у світі фехтування. Маю філателістичну збірку, яка отримала золоту медаль на регіональній виставці у Києві. Тепер готуюся до національної експозиції. Взагалі моя фехтувальна колекція – найбільша у світі. За якістю, за раритетністю – не сумніваюся.

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– В Україні колекціонування автографів є доволі стереотипним і не має елементу культури.

– Це неправильний підхід. Соромитися не треба. Якщо ти підходиш до людини з проханням про автограф, то реакція цієї людини свідчитиме про неї. "Зірка втомилася і не може дати автограф" – це смішно. Якось я розмовляв з голлівудським актором Джеком Ніколсоном. Я мав змогу поспілкуватися з ним, взяти автограф та красиво попрощатися. Те саме з Deep Purple. Я мріяв познайомитися з фронтменом групи Яном Гілланом. Після концерту в одному з барів я впіймав його в роздягальні. І він без жодної зверхності все підписав та люб’язно поспілкувався. Так поводяться зірки. А якщо хтось крутить носом, то – до побачення.

– У вас були такі випадки?

– Один – Нікіта Міхалков. То був 1988 рік. Поруч із московським рестораном проходив Міхалков, я попросив його поставити свій підпис, але отримав тільки відмашку рукою. Він черканув і навіть не зупинився. Цей спогад, скоріше, неприємний для мене. Бо автограф має міфічну складову, коли певна людина торкається цього листочка чи цієї шаблі та залишає частинку себе.

– Які критерії вашого колекціонування?

– Я почав збирати всіх, кого люблю. Купував автографи не лише фехтувальників, а й улюблених письменників: Конан Дойля, Дюма, О. Генрі. Книжку останнього "Королі і капуста" я викупив у антикварному магазині. Там був автограф автора з побажаннями одній жінці.

– Для вас має значення, на чому ви берете або купуєте автограф?

– Візьмемо до прикладу киянина та олімпійського чемпіона Григорія Кріса, який дав мені свій майстерський квиток і розписався на ньому. Це єдиний екземпляр з автографом! Олімпійський призер Сергій Парамонов, наприклад, підписався на своєму пропуску на Олімпіаду, а Віктор Путятін – на старих 500 гривнях, що дорівнювало його зарплатні. Це теж унікальні експонати. Маю автограф Олега Блохіна на листівці, яка існує в одному екземплярі.

– Який експонат найдорожчий у вашій колекції?

– Згаданий автограф О. Генрі я придбав за 1500-2000 доларів. До прикладу, підписи братів Недо і Альдо Наді, які на двох виграли 9 золотих олімпійських медалей з фехтування, я викупив за 1700 євро. Вони підписалися на унікальному фото, де ці двоє братів, котрі ворогували між собою, стоять поруч. Обожнюю письменника Еріха Марію Ремарка – лист написаний його рукою я теж викупив. Дорогий та цінний для мене автограф письменника Марка Твена, – розповів Погосов в інтерв'ю Спорт24.

Нагадаємо, Георгій Вадимович – шестиразовий чемпіон світу (1983, 1985-1987, 1989, 1990), олімпійський чемпіон (1992) у командних змаганнях з фехтування на шаблях. У 2020 році його було введено до Зали Слави Міжнародної Федерації фехтування (FIE).

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