Автогонщик помер у США просто під час заїзду – встановлено причину смерті (ВІДЕО)
Роббі Брюер загинув на трасі Боуман-Грей у Північній Кароліні (США).
53-річний американський автогонщик Роббі Брюер помер під час перегонів класу Sportsman.
60-річний американець розбився, намагаючись встановити рекорд швидкості – досягнення встояло (ВІДЕО)
Брюер під час перегонів влетів в огорожу траси в одному з поворотів, після чого його машина втратила керування. Видання FloRacing повідомляє, що причиною аварії, ймовірно, стало те, що у Роббі стався серцевий напад.
Смерть Роббі Брюера стала п'ятим випадком загибелі гонщика на автостадіоні Боуман-Грей, який збудований у 1937 році. Один раз смерть стала наслідком отриманих травм в аварії, ще один раз пілот загинув у пожежі, а тричі гонщики гинули внаслідок серцевих нападів.
Аварія за участю 16 авто в NASCAR – наслідки зіткнення прибирали 45 хвилин (ВІДЕО)