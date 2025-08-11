53-річний американський автогонщик Роббі Брюер помер під час перегонів класу Sportsman.

Брюер під час перегонів влетів в огорожу траси в одному з поворотів, після чого його машина втратила керування. Видання FloRacing повідомляє, що причиною аварії, ймовірно, стало те, що у Роббі стався серцевий напад.

Смерть Роббі Брюера стала п'ятим випадком загибелі гонщика на автостадіоні Боуман-Грей, який збудований у 1937 році. Один раз смерть стала наслідком отриманих травм в аварії, ще один раз пілот загинув у пожежі, а тричі гонщики гинули внаслідок серцевих нападів.

Tragedy at Bowman Gray Stadium last night during a Sportsman Series race. Former track champion Robby Brewer suffered a fatal heart attack during a lap 16 restart. His car accelerated into the Turn 4 wall at full throttle. Safety crews had to peel back the roof to reach him. He… pic.twitter.com/dyVFss6tPc — Scott (@RandomHeroWX) August 10, 2025

