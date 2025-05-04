Відбулась гра чвертьфінальної серії чемпіонату України з футзалу, в якому Аврора приймала Суху Балку. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол24+".

Екстра-ліга 2024/25, плей-офф, 1/4 фіналу, перший матч

Аврора – Суха Балка – 3:1 ОТ (0:0)

Голи: Чеберяк, 26, Семенченко, 47, Поночовний, 49 – Дяченко, 20

Аврора повела в серії 1:0

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Після поразки в фіналі Кубка України Суха Балка продовжила свою негативну серію, поступившись в овертаймі Аврорі.

Команди провели безгольовий перший тайм, але в другому таймі Дяченко вивів Суху Балку вперед. Чеберяк швидко відповів своїм м'ячем і перевів гру в овертайм.

Вже там Аврора змогла зломити супротив команди з Жовтих Вод. Голи Семенченка та Пончового дозволили киянам повести у чвертьфінальній серії.

Другий матч між командами відбудеться вже 5 травня.

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