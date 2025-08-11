Під час етапу Xfinity Series у Воткінс-Глен відбулась серйозна автотроща.

У неділю, 10 серпня, на одному з найвідоміших автодромів США у Воткінс-Глен (штат Нью-Йорк) відбувся черговий етап NASCAR, який ледь не закінчився трагедією.

Наприкінці перегонів – на 74-му колі з 82-х – Остін Хілл виконав агресивний маневр проти Майкла Макдавелла, що стало причиною масштабної аварії за участю 16 машин.

Змагання довелось зупинити – уламки авто прибирали 45 хвилин. Пощастило, що ніхто з пілотів не постраждав у зіткненні.

Варто зазначити, що Хілл не вперше опиняється у центрі подібних інцидентів. Нещодавно він уже відбув дискваліфікацію за схожу поведінку на трасі.

BIG crash with Michael McDowell getting the worst of it. pic.twitter.com/Qbd0Krqu8o — The CW Sports (@TheCW_Sports) August 9, 2025

