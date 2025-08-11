Аварія за участю 16 авто в NASCAR – наслідки зіткнення прибирали 45 хвилин (ВІДЕО)
Під час етапу Xfinity Series у Воткінс-Глен відбулась серйозна автотроща.
У неділю, 10 серпня, на одному з найвідоміших автодромів США у Воткінс-Глен (штат Нью-Йорк) відбувся черговий етап NASCAR, який ледь не закінчився трагедією.
Наприкінці перегонів – на 74-му колі з 82-х – Остін Хілл виконав агресивний маневр проти Майкла Макдавелла, що стало причиною масштабної аварії за участю 16 машин.
Змагання довелось зупинити – уламки авто прибирали 45 хвилин. Пощастило, що ніхто з пілотів не постраждав у зіткненні.
Варто зазначити, що Хілл не вперше опиняється у центрі подібних інцидентів. Нещодавно він уже відбув дискваліфікацію за схожу поведінку на трасі.
