У Національній хокейній лізі відбулася лотерея драфту 2025 року, повідомляє офіційний сайт організації.

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У ній несподівано пощастило клубу Нью-Йорк Айлендерс, який обиратиме першим. Цікаво, що "острів'яни" завершили регулярний сезон на 23-й позиції й мали лише 3,5% шансу на перший номер.

Айлендерс вибиратимуть під першим номером вперше з 2009 року, коли команда отримала форварда Джона Тавареса.

До слова, найбільші шанси на перемогу у драфті мали Сан-Хосе Шаркс (18,5%), далі йшли Чикаго Блекхокс (13,5%) та Нешвілл Предаторс (11,5%). Нью-Йорк Айлендерс мали лише десятий найкращий шанс на успіх.

У топ-5 також потрапили Сан-Хосе, Чикаго, Юта та Нешвілл. Очікується, що під першим номером заберуть захисника Меттью Шефера, якого експерти Ліги та скаути називають найкращим проспектом цього драфту.

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