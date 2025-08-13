Аргентинський автогонщик Клаудіо Сегарра пішов із життя в реанімації, отримавши травми, які виявилися не сумісними з життям, під час тестових заїздів на трасі Parque Ciudad de Río Cuarto, повідомляє Neuquen Post.

Автогонщик помер у США просто під час заїзду – встановлено причину смерті (ВІДЕО)

Сегарра пішов зі старту на своє перше коло. За попередніми даними, він втратив контроль над автомобілем на виході на головну пряму, розвернувся та врізався в стіну біля в'їзду в технічну зону траси.

Гонщика госпіталізували та він потрапив до реанімації. Однак за кілька годин Клаудіо помер від отриманих травм.

Команда Turismo Pista San Luis за фактом смерті Сегарра опублікувала заяву, в якій назвала аргентинця "ентузіастом автоспорту" і висловила співчуття його родині та друзям.

Пілот NASCAR ледь не став інвалідом під час святкування перемоги – відео падіння