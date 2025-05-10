Анні Музичук перемога над росіянкою Алєксандрою Костєнюк, яка зараз грає за Швейцарію, у четвертому турі шостого етапу Гран-прі ФІДЕ дозволила вийти на перше місце. Маючи 3,5 очка, вона одноосібно лідирує.

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Ексчемпіонка світу Марія Музичук у 4-му турі зіграла внічию з Вайшалі Рамешбабу з Індії. Після цього українка ділить 7-9 місця з Костєнюк і Лелою Джавахішвілі – у них по 1,5 очка.

10 травня у п'ятому турі Анна Музичук зіграє проти Чжу Цзінер із Китаю, а на Марію Музичук чекає зустріч із Наною Джагнідзе.

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