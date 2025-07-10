Вімблдон-2025, трава, жінки, 1/2 фіналу

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Аманда Анісімова (США, WTA № 12) – 4:6, 6:4, 4:6

Свьонтек з історичним досягненням вийшла у півфінал Вімблдону, де зіграє з Бенчіч – дві росіянки "депортовані" додому

Анісімова вдруге в кар'єрі вийшла до півфіналу мейджору та була сповнена надій вперше дістатися фіналу, адже на Ролан Гаррос у 2019-му вона зупинилася за крок від нього. Для Соболенко цей вихід у півфінал став третім у цьому сезоні – вона на двох попередніх турнірах Grand Slam грала у фіналах та обидва рази у них поступилася.

Розв'язка у першому сеті зустрічі відбулася у десятому геймі, коли подавала Соболенко. Анісімова, маючи перевагу у рахунку 5:4, відчайдушно билася за кожен м'яч та зробила у підсумку брейк, що принесло їй перемогу у партії. До слова, тенісистки у вирішальному геймі провели одразу 17 розіграшів.

Соболенко за підсумками другого сету зрівняла загальний рахунок. Вона зробила брейк Анісімовій у сьомому геймі – цього їй виявилося достатньо для успіху.

На початку третього сету суперниці обмінялися брейками – спочатку перемогла Соболенко, а потім Анісімова. Після цього Аманда взяла три гейми поспіль та вийшла вперед 4:2. Це була її солідна заявка на перемогу. Втім, Соболенко у дев'ятому геймі відіграла матчбол та була близька до камбеку, але у десятому геймі Анісімова з брейком все ж бажаного досягла, здобувши перемогу у зустрічі та путівку до фіналу. Це буде її перший шанс на трофей Grand Slam у кар'єрі.

У фіналі американка зустрінеться або з Ігою Свьонтек, або з Беліндою Бенчіч.

"The moment of this young woman's life"



Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final



Take. A. Bow. ️ pic.twitter.com/WexH4VL2k2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

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