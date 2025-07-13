"Вона вийшла і грала дійсно дуже добре. Всі заслуги їй. Їй вдалося нав'язати свою гру. Зі свого боку, я, напевно, трохи затиснулася від нервів, і, можливо, після цих двох тижнів я просто трохи втомилася. Але вона, звичайно, зробила все дуже складним для мене. Вона приголомшлива тенісистка, як я вже говорила не раз, і вона заслужила цю перемогу.

Розгромна перемога Свьонтек над російською американкою в історичному фіналі Вімблдону – ВІДЕО

Це не кінець світу? Це було важко перетравити, особливо під час матчу і відразу після нього. Це точно не той фінал Grand Slam, про який я мріяла. Думаю, я була трохи шокована. Але я сказала собі, що обов'язково стану сильнішою. Це зовсім непросто, програти фінал мейджора з рахунком 0:6, 0:6... Але я намагаюся бачити в цьому щось позитивне, мотивацію на майбутнє. Очевидно, мені потрібно попрацювати над багатьма аспектами, щоб прогресувати.

Я хвилювалася, але це не було чимось надзвичайним. Швидше, я була більше схвильована, хотіла вийти і поборотися. Але так, я вчора не тренувалася і відчувала сильну втому, навіть під час розминки вранці. Мені доводилося робити паузи після кожного розіграшу. Так що, думаю, справа в моїй фізичній підготовці. Щоб витримати два тижні на Grand Slam, потрібно багато працювати. Це зовсім не просто. Є багато простору для поліпшень. Ну і, звичайно, це був мій перший фінал, так що тепер у мене є цей досвід.

Чи вплинула важка перемога над Соболенко на матч з Ігою? Думаю, спека була ключовим фактором у тому поєдинку. Це могло позначитися на моєму рівні сьогодні. Вже тоді я відчувала, що рівень падає. Робила помилки, яких зазвичай не роблю. Швидше за все, через спеку і фізичне виснаження. Так що це цілком могло вплинути. Але я не хочу ні на що перекладати провину. Просто буду аналізувати це найближчими днями і намагатися не допустити повторення", – сказала Анісімова в інтерв'ю YouTube-каналу Вімблдону.

Нагадаємо, у фіналі Вімблдону Аманда Анісімова поступилася польці Ізі Свьонтек з розгромним рахунком 0:6, 0:6.

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