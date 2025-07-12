Аманда Анісімова та Іга Свьонтек розіграють головний трофей трав’яного мейджору в одиночному розряді серед жінок.

Фінальна зустріч турніру відбудеться в суботу, 12 липня. Початок – не раніше 18:00 за київським часом.

Сіннер і Алькарас ще до фіналу Вімблдону-2025 встановили грандіозне досягнення в історії

Пряму трансляцію протистояння Аманди Анісімової (WTA № 12) та Іги Свьонтек (WTA № 8) можна дивитися ексклюзивно на телеканалі Setanta Sports або на платформі SetantaSports.

Анісімова у півфіналі здобула несподівану перемогу над першим номером світового рейтингу Аріною Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4. Свьонтек путівку до фіналу здобула перемогою над Беліндою Бенчіч зі Швейцарії – 6:2, 6:0.

Анісімова вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру серії Grand Slam. Для Свьонтек майбутній фінал стане першим на Вімблдоні. Вона раніше чотири рази перемагала на Ролан Гаррос (2020, 2022-2024) та брала трофей на Відкритому чемпіонаті США (2022).

Українки на Вімблдоні-2025: варто сумувати, але можна і похвалити