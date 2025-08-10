Відомий американський експерт боксу впевнений, що Паркер як ніхто інший у надважкому дивізіоні зараз заслуговує на бій із дворазовим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком.

"Немає іншого бійця в надважкій вазі, який заслуговує на поєдинок за звання абсолютного чемпіона більше, ніж Джозеф Паркер. Зараз пишуть про різних можливих опонентів, але це все просто розмови. Немає правдоподібних аргументів для будь-яких інших супертяжів. Він обов'язковий претендент і колишній чемпіон WBO. Він чекає своєї черги. Він виграв бої проти якісних опонентів, таких, як Чжилей, Вайлдер, Баколе. То що йому ще залишається?

Моя повага Мозесу (Ітаумі). Але навіть якщо він поб'є Ділліана Вайта, я не вважаю, що йому гарантований титульний шанс. Він явно не попереду Джозефа Паркера. Паркер без запитань претендент номер один не лише за організаціями, а й ґрунтуючись на тому, що він насправді досяг виступами в рингу за останній рік-півтора. Він повинен отримати цю можливість.

Через популярність Усика у Великій Британії і через той факт, що Паркер там також дуже відомий боєць, то можна провести цей бій у Британії. Я не знаю, чи продадуть вони Вемблі, але можна продати будь-яку меншу арену. Або ж можна провести цей бій у Європі, зробити це так, як зробили в першому бою проти Дюбуа. Провести його на стадіоні в Польщі, що буде ближче до українського кордону, де Усик приверне великий натовп. Моя точка зору полягає в тому, що ніхто не може сказати, що цей бій не повинен відбутися з економічних причин. Деякі бої з обов'язковими претендентами можуть реально не мати економічного прибутку. Тут не такий випадок", – розповів Рафаел Pro Boxing Fans.

