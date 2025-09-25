Відомий американський боксер Пол Маліньяджі (36-8, 7 КО) пригадав своє перебування в Донецьку та розповів про гуманітарну кризу в цьому місті.

"Для мене Донецьк назавжди залишиться особливим містом. Саме там я виборов другий і останній титул чемпіона світу. Ще більше мене вразили самі донеччани. Хоча я був гостем і переміг їхнього бійця, мене зустрічали з повагою, після бою підходили, вітали, щиро тиснули руку. Це були добрі й гідні люди.

Володимир Кличко балотуватиметься на посаду президента World Boxing – конкуруватиме з іншим відомим боксером

А потім почалася війна. Я бачив фото з пробитою Донбас Ареною, дізнався, що аеропорт зруйновано, готель зник. Ще страшніше було чути від знайомих, які залишилися в місті, про гуманітарну катастрофу: нестачу води, коли люди змушені збирати дощ у калюжах. У мене досі залишаються друзі у Донецьку. Мені дуже шкода, що їм доводиться через це проходити", – сказав Маліньяджі для Tribuna.

Нагадаємо, у 2012 році в Донецьку пройшов бій за звання чемпіона світу WBA між Полом Маліньяджі та В’ячеславом Сенченком. Поєдинок завершився достроковою перемогою американця у 9 раунді.

"Держава не вигрібає": Шатернікова молить про допомогу пораненим – "бачили б ви, скільки щотижня прибуває"