Варгас ще влітку (22 червня близько 02:30 ранку в Хантінгтоні) влаштував серйозну ДТП на своїй автівці, збивши людину, повідомляє MSN.

Потерпілий зазнав серйозних травм, включаючи переломи ключиці, кисті, пальця та шийного відділу хребта, а також рвану рану голови, яка вимагала накладення скоб. Поліція дуже швидко знайшла боксера через кілька хвилин, коли той сидів у своєму припаркованому автомобілі за квартал від місця пригоди. Слідчі встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і заарештували його.

Суд позбавив його водійських прав та звільнив без права на заставу відповідно до закону штату, який забороняє внесення застави за цими звинуваченнями. Варгас має знову постати перед судом 13 листопада. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі, якщо його визнають винним. Цікаво, що Алекс за сумісництвом є поліцейським у Лонг-Айленді.

