Аманда Анісімова не пустила у півфінал трав'яного мейджора Анастасію Павлюченкову. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, 1/4 фіналу

Аманда Анісімова (США, WTA № 12) – Анастасія Павлюченкова (WTA № 50) – 2:0 (6:1, 7:6 (11:9)

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Анастасія Павлюченкова не стала перепоною для Аманди Анісімової на шляху до півфіналу Вімблдону. Американка впевнено виграла перший сет у "нейтральної" тенісистки з рахунком 6:1, а потім закріпила успіх в другій партії на тай-брейку.

Далі на Анісімову очікує найважче випробування – білоруська перша ракетка світу Аріна Соболенко.

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