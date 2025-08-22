Третя ракетка світу Коко Гофф та Метью Дейлі, помічник основного наставника американки Жана-Крістофа Фореля, завершили співпрацю, повідомляє Bounces.

Українські тенісистки отримали суперниць в основній сітці US Open – одразу дві росіянки

Дейлі був у команді Гофф з осені 2024 року. Він відповідав у штабі Фореля за техніку ударів.

Гофф за часів робити з Дейлі була переможницею Ролан Гаррос-2025, Підсумкового турніру-2024, а також турніру серії WTA-1000 у Пекіні. Крім цього Коко грала у фіналах турнірів WTA-1000 у Мадриді та Римі, де зазнала невдач.

На сьогодні Коко Гофф після перемоги на Ролан Гаррос-2025 має лише три перемоги (без урахування зняття суперниць) у восьми зустрічах одиночного розряду. Американка, зокрема, у першому раунді Вімблдону-2025 програла українці Даяні Ястремській.

У неділю, 24 серпня, Гофф у першому раунді US Open зустрінеться з представницею Австралії Айлою Томляновіч.

Світоліна з чоловіком зіграли на кортах US Open у парній зустрічі – ВІДЕО