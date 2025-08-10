Ентоні Ернандес і Роман Долідзе очолили кард турніру в Лас-Вегасі. Результат бою та звіт про нього – у цій новині "Футбол 24+".

UFC on ESPN 72

Ентоні Ернандес (США) – Роман Долідзе (Грузія) – SBM 4

Представник Грузії Роман Долідзе (15-3) і американський боєць Ентоні Ернандес (14-2) зустрілися в октагоні у нетитульному поєдинку в середній вазі. Їм належало з'ясувати стосунки в п'яти раундах.

Бій одразу ж пішов під дудку Ернандеса, який показав високу інтенсивність. Він легко завдавав супернику разючих ударів у стійці та впевнено проводив тейкдауни. Долідзе провалювався на очах і з розвитком поєдинку чинив опір дедалі пасивніше й пасивніше.

Американець був на куражі, відчуваючи свої неминучу перемогу. У четвертому раунді Ентоні провели больовий прийом, який змусив Романа капітулювати.

Ернандес переміг у восьме під егідою UFC. Він не програє з травня 2020 року. Долідзе поступився вперше за останні чотири поєдинки.

WHO CAN STOP HIM????



Anthony 'Fluffy' Hernandez just earned his 8th straight win inside the Octagon!



[ #UFCVegas109 ] pic.twitter.com/1L6MQbrbvL — UFC (@ufc) August 10, 2025

