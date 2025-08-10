Американець знищив бійця з Грузії в головному бою UFC on ESPN 72 – ВІДЕО
Ентоні Ернандес і Роман Долідзе очолили кард турніру в Лас-Вегасі. Результат бою та звіт про нього – у цій новині "Футбол 24+".
UFC on ESPN 72
Ентоні Ернандес (США) – Роман Долідзе (Грузія) – SBM 4
Представник Грузії Роман Долідзе (15-3) і американський боєць Ентоні Ернандес (14-2) зустрілися в октагоні у нетитульному поєдинку в середній вазі. Їм належало з'ясувати стосунки в п'яти раундах.
Бій одразу ж пішов під дудку Ернандеса, який показав високу інтенсивність. Він легко завдавав супернику разючих ударів у стійці та впевнено проводив тейкдауни. Долідзе провалювався на очах і з розвитком поєдинку чинив опір дедалі пасивніше й пасивніше.
Американець був на куражі, відчуваючи свої неминучу перемогу. У четвертому раунді Ентоні провели больовий прийом, який змусив Романа капітулювати.
Ернандес переміг у восьме під егідою UFC. Він не програє з травня 2020 року. Долідзе поступився вперше за останні чотири поєдинки.
