Іспанський пілот Фернандо Алонсо не зможе взяти участь у першій вільній практиці Гран-прі Угорщини через травму.

"Протягом декількох днів після Гран-прі Бельгії Фернандо Алонсо заліковував травму м'язів спини.

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Продовжуючи лікування сьогодні вранці він вирішив пропустити FP1. Разом із Ленсом Строллом у першій практиці виступатиме Феліпе Друговіч. Згодом буде ухвалено рішення щодо участі Фернандо в другому тренуванні й частині вікенду, що залишилася", – йдеться в офіційній заяві Астон Мартін.

Нагадаємо, минулого тижня Алонсо на Гран-прі Бельгії фінішував сімнадцятим, після чого почав скаржитися на біль у спині. Для Друговіча, який вже декілька років є резервним пілотом команди, виступ на Хунгароринзі стане другим у 2025 році після дебюту в Бахрейні.

До слова, після 13-ти етапів пілоти Астон Мартін посідають у загальному заліку пілотів 13-те та 15-те місця: Стролл набрав 20 очок, а Алонсо – 16. У Кубку конструкторів британська стайня з 36-ма пунктами йде восьмою.