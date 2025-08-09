"Габріел Бортолето робить мало помилок, завжди чинить тиск. Він найкращий новачок цього покоління.

Український пілот готується до дебюту в Формулі-1 – раніше він здобув історичний поул у Формулі-4

Якби він був англійцем чи кимось подібним і фінішував шостим на Заубері, про нього б говорили в усіх новинах. Те, що він робить – це винятково", – цитує Алонсо Planetf1.

Нагадаємо, 20-річний бразилець, який дебютував у Формулі-1 за Заубер після титулу в Формулі-2, мав обмежену підготовку, не провівши жодного вільного тренування перед стартом сезону. Після 10 гонок без очок Бортолето поступово розкрився, здобувши три фініші в топ-10 за останні чотири етапи, зокрема шосте місце в Угорщині, яке наразі є його найкращим результатом в кар'єрі.

У загальному заліку пілотів Габріель після 14-ти етапів йде сімнадцятим, маючи у своєму доробку 14 балів.

