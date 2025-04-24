Іспанський тенісист Карлос Алькарас вирішив знятися з ATP 1000 у Мадриді, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, причиною такого рішення стала травма. Алькарас відчув дискомфорт у м'язі стегна після фінального поєдинку на турнірі в Барселоні, в якому він поступився данцю Хольгеру Руну. 21-річний спортсмен не тренувався декілька днів і, як наслідок, на матч 1/32 фіналу мадридського Мастерсу не вийде.

Зазначається, що Карлос прагне відновитися до іншого грунтового турнірну в італійському Римі, який стартує вже сьомого травня. Але найголовніше, всі сподіваються, що іспанець буде максимально готовий зіграти на Ролан Гаррос, який відбудеться в Парижі в травні-червні.

Нагадаємо, Алькарас двічі за кар'єру вигравав турнір у Мадриді, а саме у 2022 та 2023 році. Станом на зараз іспанець посідає третій рядок у рейтингу найкращих тенісистів світу.

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