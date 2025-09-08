Іспанський тенісист Карлос Алькарас у фіналі US Open-2025 обіграв у чотирьох сетах італійця Янніка Сіннера – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open-2025: Алькарас переграв Сіннера та вдруге став чемпіоном американського мейджора

У післяматчевому спілкуванні з журналістами іспанець зізнався, що зробить собі татуювання. При цьому не одне, а відразу два.

"Що збираюся набити на честь цього чемпіонства в Нью-Йорку і де саме? Я говорив, що перше (тату) буде присвячене першому титулу. З огляду на те що після US Open-2022 я набив тільки дату, то зараз потрібно зробити щось ще. Напевно, я зроблю відразу два татуювання, тому що у мене була ставка на початку турніру – Бруклінський міст. Думаю, це гарна ідея. І, звісно, Статуя Свободи. Зроблю обидва, плюс дату, тому що цей титул особливий, його потрібно увічнити двічі", – цитує Карлоса Алькараса ESPN.

Алькарас отримав неймовірні призові за перемогу на US Open-2025 – Сіннер заробив вдвічі менше