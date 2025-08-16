ATP 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/4 фіналу

Андрій Рубльов (ATP № 11) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) – 1:2 (3:6, 6:4, 5:7)

У чвертьфіналі тисячника в Цинциннаті Карлос Алькарас зустрічався з безпрапорним росіянином Андрієм Рубльовим. Іспанець виграв перший сет із комфортним рахунком, але у другому Рубльов нав'язав більшу боротьбу та перевів гру у третю партію.

Вирішальний сет виявився конкурентним, втім Алькарас забрав два гейми за рахунку 5:5 та пройшов далі. Гра тривала 2 години 17 хвилин. У півфіналі турніру друга ракетка світу зіграє проти представника Німеччини Александра Звєрєва (АТР, № 3), який впевнено переміг Бена Шелтона – 6:2, 6:2.

