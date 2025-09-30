У фіналі турінру ATP 500 в Токіо зустрічалися Карлос Алькарас та Тейлор Фріц. Звіт про гру та результат матчу – в цій новині "Футбол 24+".

ATP 500, Токіо (Японія), хард, чоловіки, фінал

Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 1) – Тейлор Фріц (США, ATP № 5) – 6:4, 6:4

Карлос Алькарас та Тейлор Фріц влаштували ефектний фінальний матч на турнірі ATP 500 у Токіо.

Американець швидко повів у рахунку, але не зумів втримати лідерство. Іспанець додав наприкінці першого сету і забрав перемогу в партії – 6:4.

Після цього Фріц несподівано запросив медичний тайм-аут. Фізіотерапевти довго оглядали його ліве коліно та стегно, намагаючись повернути Тейлора в гру завдяки масажу. Зрештою американець вирішив продовжити гру і не здаватись після першого сету, як це зробив Яннік Сіннер у фінальному матчі Мастерса в Цинциннаті проти того ж Алькараса.

За рахунку 2:1 на користь першої ракетки світу у другому сеті Фріцу довелось перемотати ліве стегно. Попри героїчні зусилля американця Алькарас довів справу до перемоги – 6:4 Таким чином іспанець здобув свій черговий титул у 2025 році.

