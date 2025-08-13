Алькарас здобув рекордну перемогу в сезоні й пройшов у 1/8 фіналу Мастерса в Цинциннаті – ВІДЕО
Карлос Алькарас переміг Хамада Меджедовіча в матчі 1/16 фіналу хардового турніру в США. Результат та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".
ATP 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/16 фіналу
Хамад Меджедовіч (Сербія, ATP № 72) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) – 0:2 (4:6, 4:6)
Сіннер вийшов у 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті, Бруксбі та Казо зіграли гейм тривалістю в 24 хвилини
Друга ракетка світу Карлос Алькарас здобув рекордну у поточному сезоні перемогу. Звитяга над Хамадом Меджедовічем стала 50-ю для іспанця цього року.
Переможець Ролан Гаррос-2025 розправився з сербським тенісистом у двох сетах – 6:4, 6:4. Гра тривала 1 годину 35 хвилин.
В 1/8 фіналу Карлос Алькарас зіграє проти італійця Луки Нарді (ATP № 98).
