"Алькарас здатен грати на рівні, якого іноді не досягає Сіннер": Надаль оцінив виступи другої ракетки світу
Видатний іспанський тенісист Рафаель Надаль висловився про свого земляка Карлоса Алькараса.
"Карлос більш чарівний, він непередбачуваний, здатний грати на рівні, якого іноді не досягає Яннік. Але водночас він робить більше помилок – може зіграти краще, а може зіграти гірше, і важливо знайти баланс.
У Карлоса є всі удари, іноді він помиляється, але він іде на ризик і виконує дивовижні комбінації. Дивитися на його гру цікаво, тому що все відбувається несподівано і непередбачувано. Мені це подобається, це дуже захоплююче: він здатний творити дивовижні речі і при цьому помилятися – це по-людськи.
На мою думку, Карлос може трохи покращити тактичний підхід до деяких матчів. Іноді здається, що він намагається виконати кожен великий удар, а насправді не завжди потрібно робити так багато", – наводить слова Надаля The Athletic.
Нагадаємо, Карлос Алькарас вийшов до фіналу US Open-2025, де зіграє проти Янніка Сіннера. Матч відбудеться 7 вересня.
