"Карлос більш чарівний, він непередбачуваний, здатний грати на рівні, якого іноді не досягає Яннік. Але водночас він робить більше помилок – може зіграти краще, а може зіграти гірше, і важливо знайти баланс.

Алькарас впевнено здолав Джоковіча, Сіннер програв сет незручному супернику – стали відомі фіналісти US Open-2025

У Карлоса є всі удари, іноді він помиляється, але він іде на ризик і виконує дивовижні комбінації. Дивитися на його гру цікаво, тому що все відбувається несподівано і непередбачувано. Мені це подобається, це дуже захоплююче: він здатний творити дивовижні речі і при цьому помилятися – це по-людськи.

На мою думку, Карлос може трохи покращити тактичний підхід до деяких матчів. Іноді здається, що він намагається виконати кожен великий удар, а насправді не завжди потрібно робити так багато", – наводить слова Надаля The Athletic.

Нагадаємо, Карлос Алькарас вийшов до фіналу US Open-2025, де зіграє проти Янніка Сіннера. Матч відбудеться 7 вересня.

