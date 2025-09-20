Кубок Лейвера-2025

Каспер Рууд (Норвегія, ATP №12) – Рейлі Опелка (США, ATP №62) – 6:4, 7:6 (7:4)

Флавіо Коболлі (Італія, ATP №25) – Жоао Фонсека (Бразилія, ATP №42) – 3:6, 4:6

Якуб Меншик (Чехія, ATP №17) – Алекс Мікелсен (США, ATP №32) – 6:1, 6:7 (3:7), 10:8

Карлос Алькарас (Іспанія) / Якуб Меншик (Чехія) – Тейлор Фріц (США) / Алекс Мікелсен (США) – 7:6 (9:7), 6:4

Збірна Європи веде у рахунку проти збірної Світу – 3:1

Команда Європи вийшла вперед у рахунку після чотирьох стартових матчів Кубка Лейвера.

Каспер Рууд впевнено обіграв Рейлі Опелку у двох сетах. Флавіо Коболлі поступився Жоао Фонсеці. 19-річний бразилець став наймолодшим тенісистом, який вигравав матч на Кубку Лейвера.

Якуб Меншик на тай-брейку дотиснув Алекса Мікелсена. Обидва тенісисти зустрілися ще раз, але уже в парному розряді. У дуеті з чехом грав Карлос Алькарас, а тандем з Мікелсеном утворив Тейлор Фріц. В цьому матчі також перемогли представники Європи – 7:6 (9:7), 6:4.

Після чотирьох матчів рахунок 3:1 на користь збірної Європи. Попереду ще 8 матчів. Якщо після 12 зустрічей рахунок буде рівний, команди зіграють додатковий матч, який і визначить переможця Кубка Лейвера-2025.

