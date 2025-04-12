Відбулися півфінальні поєдинки Мастерса в Монте-Карло. Рахунок і звіт про матчі читайте в цій новині.

ATP 1000, Монте-Карло, ґрунт. Півфінал

Алехандро Давідовіч Фокіна (ATP № 42) – Карлос Алькарас (ATP № 3) – 0:2 (6:7 (2:7 на тайбрейку), 4:6)

Лоренцо Музетті (ATP №16) – Алекс Де Мінор (ATP №10) – 2:1 (1:6, 6:4, 7:6 (7:4 на тайбрейку))

Карлос Алькарас в іспанському дербі дотиснув Алехандро Давідовіча Фокіну. Фавориту довелося докласти зусиль, щоб вийти у фінал. Перший сет Алькарас виграв узагалі лише на тайбрейку.

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Ще довше боролися Лоренцо Музетті та Алекс Де Мінор. Італієць розгромно програв перший сет, однак зміг переламати хід зустрічі на свою користь і дотиснув австралійця на тайбрейках. Гра тривала 2 години 40 хвилин.

Таким чином, у завтрашньому фіналі на ґрунті Монте-Карло зійдуться Алькарас та Музетті.