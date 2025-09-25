Алькарас із травмою виграв стартовий матч на турнірі в Токіо – гру переривали двічі
Перша ракетка світу Карлос Алькарас вийшов до другого кола турніру АТР 500 в Токіо.
ATP 500, Токіо (Японія), хард, 1/16 фіналу
Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 1) – Себастьян Баес (Аргентина, АТР № 41) – 6:4, 6:2
Алькарас, який посідає перше місце у світовому рейтингу, у двох сетах розібрався з Себастьяном Баесом на турнірі в Токіо. Однак матч був непростим для титулованого іспанця, ще в першій партії Алькарас зробив ривок після вкороченого удару суперника та травмував ногу. Однак Карлос повернувся у гру після медичного тайм-ауту та виграв сет.
Пізніше матч перервали через зливу. Після відновлення гри Алькарас дотиснув суперника та вийшов у наступний раунд турніру. Поєдинок тривав 2 години 50 хвилин.
Це була третя зустріч тенісистів, рахунок протистоянь 3:0 на користь Карлоса Алькараса. У наступному раунді він зіграє проти переможця матчу Зізу Бергс (Бельгія, АТР № 45) – Алехандро Табіло (Чилі, АТР № 72).
