ATP 500, Токіо (Японія), хард, 1/16 фіналу

Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 1) – Себастьян Баес (Аргентина, АТР № 41) – 6:4, 6:2

Алькарас хоче взяти участь в Кубку Девіса – божевільний календар першої ракетки світу

Алькарас, який посідає перше місце у світовому рейтингу, у двох сетах розібрався з Себастьяном Баесом на турнірі в Токіо. Однак матч був непростим для титулованого іспанця, ще в першій партії Алькарас зробив ривок після вкороченого удару суперника та травмував ногу. Однак Карлос повернувся у гру після медичного тайм-ауту та виграв сет.

Carlos Alcaraz touché à la cheville ! À Tokyo, le n°1 mondial a pris un temps mort médical de plusieurs minutes avant de reprendre le match avec un gros bandage



Suivez le meilleur du tennis sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/jGeSmI0fzj — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 25, 2025

Пізніше матч перервали через зливу. Після відновлення гри Алькарас дотиснув суперника та вийшов у наступний раунд турніру. Поєдинок тривав 2 години 50 хвилин.

Це була третя зустріч тенісистів, рахунок протистоянь 3:0 на користь Карлоса Алькараса. У наступному раунді він зіграє проти переможця матчу Зізу Бергс (Бельгія, АТР № 45) – Алехандро Табіло (Чилі, АТР № 72).

Найкращий російський тенісист сенсаційно вилетів на старті турніру в Пекіні