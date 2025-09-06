US Open-2025, хард, 1/2 фіналу

Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP № 7) – 6:4, 7:6, 6:2

Яннік Сіннер (Італія, ATP № 1) – Фелікс Оже Альяссім (Канада, ATP № 25) – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

У першому півфіналі US Open зустрілися Карлос Алькарас та Новак Джоковіч. До цього матчу іспанець тричі поспіль програвав сербському ветерану на хардовому покритті.

У поєдинку Алькарас виглядав швидшим, однак Джоковіч ледь не виграв другий сет, поступившись лише на тай-брейку. Після непростої партії Карлос доволі легко розібрався з суперником у третьому сеті та оформив вихід у фінал. Гра тривала 2 години і 26 хвилин.

В іншому півфіналі Яннік Сіннер зіграв проти Фелікса Оже Альяссіма. Цікаво, що Оже Альяссім виграв три з попередніх чотирьох матчів проти грізного італійця.

Сіннер впевнено виграв першу партію, але у другій канадець реваншувався, взявши 8 геймів на подачі суперника. Втім, перша ракетка світу зробив по два брейки у двох наступних сетах та вийшов у фінал Відкритого чемпіонату США, де зіграє з Карлосом Алькарасом. Матч відбудеться вже 7 вересня.