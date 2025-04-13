Лоренцо Музетті та Карлос Алькарас розіграли титул чемпіона Мастерса в Монте-Карло. Рахунок і звіт про матчі читайте в цій новині.

ATP 1000, Монте-Карло, ґрунт. Фінал

Лоренцо Музетті (ATP №16) – Карлос Алькарас (ATP № 3) – 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)

Музетті продовжив сенсаційну ходу на цьому турнірі перемогою в першому сеті. Італієць віддав свою стартову подачу, але потім забрав 4 гейми поспіль і повів.

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Алькарас і на попередніх стадіях міг "проспати" старт, однак потім вмикався. Так сталося і цього разу. Іспанець буквально зніс суперника, віддавши у наступних двох сетах лише один гейм. На додачу до всього Музетті у фінальній партії зазнав травми стегна і ледь пересувався кортом.

У підсумку перемога Карлоса 2:1 – перший трофей Алькараса в сезоні-2025.