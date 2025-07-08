Карлос Алькарас переміг у чвертьфіналі трав'яного мейджора Кемерона Норрі. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/4 фіналу

Кемерон Норрі (Велика Британія, ATP № 61) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) – 0:3 (2:6, 3:6, 3:6)

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Після важкого поєдинку проти "нейтрального" Андрія Рубльова Карлос Алькарас розправився і з Кемереном Норрі.

Друга ракетка світу впевнено забрав перший сет з рахунком 6:2, після чого в наступних партіях двічі встановив на табло 6:3. Гра тривала 1 годину 41 хвилину.

В півфіналі на Алькараса чекає Тайлер Фріц, який здолав Карена Хачанова у 1/4 фіналу. Якщо ж іспанець переграє американця, то в фіналі Вімблдону вболівальників може очікувати повторення вирішального матчу Ролан Гаррос. Але для цього потрібно, щоб і Янік Сіннер переміг своїх опонентів у наступних матчах.

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