Алькарас вийшов у півфінал US Open – далі можлива зустріч із Джоковічем
Карлос Алькарас та Їржі Легечка провели зустріч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".
US Open-2025, хард, чоловіки, 1/4 фіналу
Їржі Легечка (Чехія, АТР № 21) – Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 2) – 4:6, 2:6, 4:6
Карлос Алькарас пройшов у топ-4 Відкритого чемпіонату США, впевнено перегравши тенісиста з Чехії Їржі Легечку.
Один брейк у першому сеті, два – у другому, та ще один у третьому принесли іспанцю перемогу у трьох партія за 1 годину 58 хвилин.
Карлос Алькарас, перемігши Легечку, вийшов до півфіналу, де ймовірно зустрінеться із сербом Новаком Джоковічем, або американцем Тейлором Фріцом. Джоковіч, нагадаємо, має на US Open-2025 сьомий номер посіву, а у Фріца поточний четвертий номер.
