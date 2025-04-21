Алькарас відверто розповів про травму – іспанець розкрив, чи зможе зіграти в Мадриді
Карлос Алькарас прокоментував травму, яку отримав у фіналі турніру в Барселоні.
"На початку другого сету все було дуже інтенсивно, і я відчув сильне навантаження на привідний м'яз правого стегна.
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Коли відчуваєш невеликий біль, у голову надходять тривожні сигнали, які вибивають тебе з ритму. Мені було складно продовжувати і підтримувати високий рівень гри.
Судячи з відчуттів, я відпочину пару днів, а потім поговорю з лікарями і пройду обстеження. Я впевнений, що це не завадить мені виступити в Мадриді", – цитує тенісиста Хосе Морон.
Нагадаємо, що Алькарас поступився Хольгеру Руне з рахунком 6:7(6), 2:6 у фіналі ATP 500.
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