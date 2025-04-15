Алькарас отримав рекордні призові після тріумфу на Мастерсі – більше заробили лише Джоковіч та ще 9 тенісистів
Карлос Алькарас здобув рекордні призові після тріумфу на змаганнях ATP 1000 в Монте-Карло.
Тільки 10 тенісистів в історії здобували більші призові у своїй кар'єрі, ніж Карлос Алькарас, повідомляє Tennis.com.
Алькарас влаштував розгромний камбек проти "поламаного" Музетті та став чемпіоном Мастерса в Монте-Карло
Завдяки перемозі над Лоренцо Музетті на турнірі в Монте-Карло іспанець став першим в історії тенісистом, народженим у ХХІ столітті, що здобув понад 40 мільйонів доларів призових гонорарів.
Повний список рекордсменів:
1. Новак Джоковіч – 186,933,983
2. Рафаель Надаль – 134,946,100
3. Роджер Федерер – 130,594,339
4. Серена Вільямс – 94,816,730
5. Енді Маррей – 64,687,542
6. Александр Звєрєв – 52,045,455
7. Данило Медведєв – 45,970,918
8. Піт Сампрас – 43,280,489
9. Вінус Вільямс – 42,648,578
10. Симона Халеп – 40,236,618
11. Карлос Алькарас – 40,231,787
Чоловік Світоліної знявся з турніру ATP 500 за лічені години до початку змагань