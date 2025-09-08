Фінал Відкритого чемпіонату США 2025 року між Янніком Сіннером і Карлосом Алькарасом завершився в чотирьох сетах – переміг 22-річний іспанець.

US Open-2025: Алькарас переграв Сіннера та вдруге став чемпіоном американського мейджора

Карлосу на момент перемоги було 22 роки і 125 днів. Титул американського мейджора став для нього шостим трофеєм турніру серії Grand Slam. Молодший за Алькараса до шостого грандтитулу в кар'єрі доходив тільки легендарний 11-разовий чемпіон мейджорів швед Бьорн Борг. У 1978 році він виграв шостий титул Grand Slam (Вімблдон) у віці 22 років і 32 днів.

До всього іншого, Карлос Алькарас став лише четвертим гравцем в історії, у кого є щонайменше два чемпіонські титули GS на кожному з покриттів. Іспанець має два трофеї хардового US Open (2022, 2025), трав'яного Вімблдону (2023, 2024) і ґрунтового Ролан Гарросу (2024, 2025).

У топ-3 цієї номінації входять Новак Джоковіч (24: 14 – хард, 7 – трава, 3 – ґрунт), Рафа Надаль (22: 14 – ґрунт, 6 – хард, 2 – трава) і Матс Віландер (7: 3 – ґрунт, 2 – трава, 2 – хард).

Сіннер і Алькарас встановили досягнення, яке майже неможливо буде перевершити