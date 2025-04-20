ATP 500, Барселона (Іспанія), ґрунт. Фінал

Карлос Алькарас (Іспанія, ATP №2) – Хольгер Руне (Данія, ATP №13) – 0:2 (6:7, 2:6)

Крутих прикро поступився Молчану в фіналі турніру ITF в Анталії – він міг виграти 2-й трофей за місяць

Фінал п'ятисотника в Барселоні закінчився неочікуваною поразкою другої ракетки світу. Карлос Алькарас без шансів поступився данцю Хольгеру Руне, який після важкого першого сету впевнено забрав другу партію і шокував іспанця.

Після матчу Алькарас прояснив свою невдачу травмою. Ще під час матчу він просив медичний тайм-аут через біль у стегні.

Додамо, що Карлос Алькарас зазнав лише п'ятої поразки у фіналах і перервав свою серію з 9-ти переможних матчів підряд.

Звєрєв здолав Шелтона в фіналі та переміг на турнірі АТР 500 у Мюнхені