Алькарас сенсаційно програв у фіналі ATP 500 16-й ракетці світу – прикра травма залишила іспанця без трофея
Хольгер Руне переграв Карлоса Алькараса в фінальному матчі барселонського турніру ATP 500.
ATP 500, Барселона (Іспанія), ґрунт. Фінал
Карлос Алькарас (Іспанія, ATP №2) – Хольгер Руне (Данія, ATP №13) – 0:2 (6:7, 2:6)
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Фінал п'ятисотника в Барселоні закінчився неочікуваною поразкою другої ракетки світу. Карлос Алькарас без шансів поступився данцю Хольгеру Руне, який після важкого першого сету впевнено забрав другу партію і шокував іспанця.
Після матчу Алькарас прояснив свою невдачу травмою. Ще під час матчу він просив медичний тайм-аут через біль у стегні.
Додамо, що Карлос Алькарас зазнав лише п'ятої поразки у фіналах і перервав свою серію з 9-ти переможних матчів підряд.
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