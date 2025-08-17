Карлос Алькарас та Алєксандр Звєрєв розіграли другу путівку до фіналу Мастерса, який проходить в американському Цинциннаті.

ATP 1000. Цинциннаті. 1/2 фіналу

Карлос Алькарас (Іспанія, 2) – Александр Звєрєв (Німеччина, 3) – 6:4, 6:3

У другому півфіналі турніру в Цинциннаті зустрілись друга та третя ракетки світу – іспанець Карлос Алькарас та німець Александр Звєрєв. Втім, вийшла досить легка перемога іспанця, який здолав суперника у двох сетах з рахунками 6:4 та 6:3.

Таким чином, у фіналі Мастерсу в Цинциннаті Карлос Алькарас зустрінеться з першою ракеткою світу, Янніком Сіннером. Це буде вже третя битва лідерів світового рейтингу в цьому сезоні на топових турнірах.

Варто додати, що Карлос перемагав італійця у фіналах на Мастерсі в Римі та Ролан Гаррос, після чого поступився у вирішальному поєдинку на Вімблдоні. До слова, що іспанець вже вдев'яте у своїй кар'єрі гратиме у фіналі Мастерса.

